Команда Казанского танкового училища победила в первом на Урале "Курсантском броске"

ЧЕБАРКУЛЬ /Челябинская область/, 22 июня. /ТАСС/. Команда Казанского высшего военного танкового командного училища стала победителем первого на Урале соревнования "Курсантский бросок", который прошел на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа в Челябинской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения в субботу.

Казанская команда прошла почти 10-км трассу с 34 препятствиями за 58 минут и восемь секунд. Второе и третье место заняли команды курсантов Тюменского высшего военного инженерного командного училища, пройдя трассу за 60 минут 55 секунд и 61 минуту 37 секунд соответственно. Три эти команды пройдут финальную трассу "Курсантского броска" 10 августа на подмосковном полигоне Алабино.

Ранее сообщалось, что в первом на Урале "Курсантском броске" задействованы 12 команд курсантов и студентов из высших военных училищ и университетов Сибири, Урала и Поволжья. Согласно правилам соревнований учебным учреждениям не запрещается выставлять несколько команд.

Участники соревнований на время преодолевали 10-км трассу с расположенными на ней искусственными и естественными препятствиями: наклонную и вертикальную стены, рукоход, окоп из трубы, двухступенчатый ров, качели, паутина, скейт, трамплин, куб и другие.

Этим летом свыше 1 тыс. курсантов военных вузов и студентов в составе 129 команд пройдут полосу препятствий "Курсантского броска" в Самарской, Челябинской, Ленинградской Московской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в центре Приморского края. Не менее 30 команд примут участие в финале, который будет проведен в рамках Армейских международных игр - 2019 в подмосковном Алабино.