В Югре уволили заместителя заведующей детского сада, где погиб ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июня. /ТАСС/. Администрация города Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) уволила заведующую детского сада № 11 "Елочка", где в апреле текущего года во время прогулки 4-летний воспитанник получил тяжелые травмы и скончался от них в больнице. Об этом сообщил ТАСС глава Нягани Иван Ямашев.

"По итогам служебной проверки, проведенной администрацией Нягани в отношении руководства "Елочки" после гибели ребенка, заведующая данного детского сада привлечена к дисциплинарной ответственности, ее заместитель уволена за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре сотрудника дошкольного учреждения и четыре сотрудника комитета образования и науки администрации Нягани", - сказал собеседник агентства.

По его словам, педагог, по вине которого произошел несчастный случай, отстранен от работы на период следственных действий. "В отношении детского сада № 11 "Елочка" решением суда вынесен административный штраф в сумме 50 тыс. рублей" - добавил Ямашев.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, 18 апреля 2019 года во время прогулки 4-летний воспитанник "Елочки", находясь на площадке деревянной игровой конструкции, просунул голову между двумя частями ограждения и не смог выбраться. Мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами, но, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице. В отношении воспитателя детского сада возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Администрация города проводила служебную проверку в отношении ответственных лиц дошкольного учреждения, а также внеплановую проверку состояния всех детских и спортивных площадок, расположенных на территории муниципалитета.