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Текслер заявил, что новому главе Челябинска предстоит вернуть доверие жителей к власти

По словам врио губернатора, жителям города нужны "решительные и энергичные действия, которые приведут к видимому результату"

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Новому главе Челябинска, который будет избран конкурсной комиссией городской думы, предстоит вернуть доверие горожан к власти, принимая решительные и энергичные действия, заявил в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинская городская дума, принявшая отставку 59-летнего главы города Владимира Елистратова в понедельник, объявит конкурс на должность главы не ранее октября, когда будет сформирован ее новый созыв.

"Всем нам как жителям города Челябинска нужны быстрые изменения, решительные и энергичные действия, которые приведут к видимому результату. Люди хотят изменений к лучшему по всему спектру проблем: экология, дороги, аварийное жилье, ЖКХ, комплексная застройка с учетом социальной инфраструктуры, благоустройство, общественный транспорт, озеленение. <…> Работать чиновникам администрации Челябинска "как обычно" больше нельзя. <…> Очень важно вернуть доверие жителей города к власти", - процитировали Текслера ТАСС в пресс-службе.

Главой Челябинска 59-летний Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.

Временно исполняющим обязанности главы города назначена Наталья Котова. Она родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первым заместителем главы Челябинска.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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