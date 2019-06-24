Свердловская область разорвет контракты с неэффективными операторами ТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Свердловская область разорвет контракты с региональными операторами по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), не выполняющими свои обязательства. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Куйвашев на встрече с региональными операторами по обращению с ТКО.

"Я, коллеги, вас предупреждаю, я с главами [муниципалитетов] проведу работу. У нас на совете глав этот вопрос будет заслушиваться одним из первых, и, безусловно, я попрошу посмотреть, как идет взаимодействие ваше с главами. Я ставил задачу укрепления на площадках, по приобретению вами современной техники и приобретению контейнеров, у вас деньги на это есть. Если мы с вами за это лето куда-то не сдвинемся, у вас не будут оптимизированы планы по установке контактов с главами, [не будут] уточнены маршрутизация, сроки, порядки работы, то имейте в виду, коллеги, мы с вами можем расстаться", - сказал Куйвашев представителям регоператоров.

В департаменте информационной политики региона ТАСС уточнили, что обсуждение пройдет на ближайшем совете глав муниципалитетов, дата которого уточняется.

В России 1 января 2019 года начался переход на новую систему обращения с ТКО, в результате контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. В Свердловской области сбором, вывозом и утилизацией мусора занялись три региональных оператора: ЕМУП "Спецавтобаза" (Екатеринбург) в восточной зоне, "ТБО "Экосервис" (Первоуральск) в западной зоне и компания "Рифей" (Тюмень) в северной зоне.