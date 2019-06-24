Врио главы Челябинска создаст рабочие группы для обсуждения путей развития города

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Назначенная в понедельник временно исполняющим обязанности главы города Челябинска Наталья Котова планирует создать рабочие группы по обсуждению концепций паркового пространства, развитию транспорта и дорожного хозяйства, сообщила она в понедельник журналистам.

"Несколько лет мы наблюдаем некоторое торможение в развитии города Челябинска. Поэтому в настоящий момент главная задача, которая стоит перед мэрией, - это динамичное развитие города Челябинска. В настоящий момент нас поддержал [временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области] Алексей Леонидович Текслер, правительство Челябинской области. <…> В самое ближайшее время мы готовы создать рабочие группы по обсуждению концепций паркового пространства, развитию транспорта, развитию дорожного хозяйства", - сказала Котова.

Она добавила, что в группы планируется включить экспертов, представителей общественных организаций и жителей города.

Главой Челябинска 59-летний Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам.

Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первым заместителем главы Челябинска.