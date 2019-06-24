Прокуратура выявила нарушения в работе экс-мэра Челябинска по саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Прокуратура признала недостаточной работу администрации Челябинска по подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году и выдала предписание мэру Владимиру Елистратову, который в понедельник ушел в отставку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Депутаты Челябинской городской думы на заседании в понедельник 24 июня приняли отставку главы города Владимира Елистратова. Временно исполняющим обязанности главы города назначена Наталья Котова.
"Анализ деятельности администрации города по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций, информационных вывесок, ремонту расположенных на гостевых маршрутах зданий свидетельствует о ненадлежащей работе органа местного самоуправления в обозначенных сферах, требует пересмотра подходов к решению указанных проблем. <…> Прокурором города главе города внесено представление, в котором поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по итогам пяти месяцев 2019 года выявлено 1407 не соответствующих установленным требованиям информационных конструкций. "Текущее положение дел указывает на недостаточность принимаемых мер. Собственники незаконных вывесок к административной ответственности не привлекаются, в связи с чем самостоятельно необходимый демонтаж не осуществляют, как и не приводят вывески в соответствие установленному в городе дизайн коду", - добавили в ведомстве.
Также по результатам проверки прокуратуры были выявлены нарушения правил содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений, расположенных в том числе на гостевых маршрутах города.
В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей. Для их проведения создают общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры, проводится реконструкция аэропорта.