Прокуратура выявила нарушения в работе экс-мэра Челябинска по саммитам ШОС и БРИКС

"Анализ деятельности администрации города по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций, информационных вывесок, ремонту расположенных на гостевых маршрутах зданий свидетельствует о ненадлежащей работе органа местного самоуправления в обозначенных сферах, требует пересмотра подходов к решению указанных проблем. <…> Прокурором города главе города внесено представление, в котором поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Прокуратура признала недостаточной работу администрации Челябинска по подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году и выдала предписание мэру Владимиру Елистратову, который в понедельник ушел в отставку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В пресс-службе уточнили, что по итогам пяти месяцев 2019 года выявлено 1407 не соответствующих установленным требованиям информационных конструкций. "Текущее положение дел указывает на недостаточность принимаемых мер. Собственники незаконных вывесок к административной ответственности не привлекаются, в связи с чем самостоятельно необходимый демонтаж не осуществляют, как и не приводят вывески в соответствие установленному в городе дизайн коду", - добавили в ведомстве.

Также по результатам проверки прокуратуры были выявлены нарушения правил содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений, расположенных в том числе на гостевых маршрутах города.

В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей. Для их проведения создают общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры, проводится реконструкция аэропорта.