Регоператор на Урале обратится в полицию из-за свалки, на которую пожаловались президенту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в северной зоне Свердловской области намерен обратиться в полицию, чтобы найти того, кто несанкционированно сбросил мусор на контейнерной площадке в Верхней Салде. Об этом сообщил в понедельник представитель регоператора, исполнительный директор компании "Рифей" Федор Потапов на встрече регоператоров с губернатором Свердловской области.

20 июня во время прямой линии жители Верхней Салды продемонстрировали президенту фото переполненных мусорных контейнеров. На следующий в Верхнюю Салду выехал замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов, который дал регоператору и муниципалитету рекомендации еще раз проанализировать графики вывоза мусора с территории.

"По Верхней Салде… была несанкционированная свалка. <…> Мы пока не нашли того, кто это сделал, но по фотографиям видно, что [мусор] вывалили прямо из самосвала. Заявление уже подготовили, отдадим в ближайшее время в органы внутренних дел", - сказал Потапов.

По его словам, мусор с данной контейнерной площадки вывозится ежедневно. "18 июня к нам через социальную сеть "ВКонтакте" поступила заявка, что на данной контейнерной площадке находится мусор. 19 июня перевозчик ее [свалку] ликвидировал", - добавил директор компании.

Город Верхняя Салда находится примерно в 130 км севернее от Екатеринбурга, в нем проживают около 42 тыс. человек. В настоящее время в Верхней Салде действуют 55 контейнерных площадок. До конца года планируется создать еще 20 мест накопления ТКО.

В России 1 января 2019 года начался переход на новую систему обращения с ТКО, в результате контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. В Свердловской области сбором, вывозом и утилизацией мусора занялись три региональных оператора: ЕМУП "Спецавтобаза" (Екатеринбург) в восточной зоне, "ТБО "Экосервис" (Первоуральск) в западной зоне и компания "Рифей" (Тюмень) в северной зоне.