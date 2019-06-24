Два самовыдвиженца подали документы на выборы главы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Два самовыдвиженца - военный пенсионер Виктор Перов и свадебный фотограф Станислав Артемов сдали документы в Челябинский областной избирком для участия в выборах губернатора. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе комиссии.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.

"Виктор Перов, военный пенсионер идет на выборы самовыдвиженцем. Также сегодня сдал документы как самовыдвиженец Станислав Артемов", - сказал собеседник агентства.

Артемов сообщил ТАСС, что ему 32 года и он свадебный фотограф. Ранее с политикой связан не был, в 2009 году закончил химический факультет Челябинского государственного университета. Я решил баллотироваться, <…> хочу <…> в Челябинске метро наконец-то достроить, экологию в Челябинске улучшить и в Магнитогорске то же самое. <…> Ранее политикой не занимался, я сейчас безработный, и работу найти очень сложно в Челябинске, к сожалению, над этим тоже хочу поработать", - уточнил Артемов. Получить оперативно комментарий Перова ТАСС не удалось.

О других кандидатах

Ранее документы в качестве самовыдвиженцев подали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, гендиректор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, директор по правовым вопросам Центра защиты прав жителей Челябинской области Александр Лебедев, гендиректор и совладелец компании "Арсенал" по ремонту машин и оборудования Сергей Морозов, тренер по рукопашному бою Александр Комиссаров, учредитель городского общественного движения Миасса "Наше дело" Татьяна Якимова.

Кроме них, документы в избирком предоставили депутат Госдумы от фракции ЛДПР Виталий Пашин, председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов, Константин Нациевский (КПРФ), Ярослав Щербаков ("Яблоко") и Алексей Севастьянов ("Гражданская сила").