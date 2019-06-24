Московский 12-летний пианист выступит на одной сцене с Денисом Мацуевым в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Обладатель Гран-при "Astana Piano Passion" 12-летний пианист, ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Петр Акулов выступит на одной сцене с пианистом Денисом Мацуевым на открытии фестиваля "Денис Мацуев представляет…", который пройдет в Екатеринбурге с 28 по 30 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой филармонии.

"Astana Piano Passion" - международный конкурс юных пианистов, который проходит в рамках одноименного фестиваля классической музыки в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана). Выступления участников оценивает авторитетное международное жюри. Мацуев является художественным руководителем и почетным председателем жюри конкурса.

"На открытие фестиваля приедет 12-летний обладатель гран-при "Astana Piano Passion" пианист Петр Акулов. В Екатеринбурге он исполнит Второй фортепианный концерт Камиля Сен-Санса, принесший ему победу в Казахстане в мае 2019 года. А Денис Мацуев сыграет Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, которым он как председатель жюри "Astana Piano Passion" завершал юношеский конкурс. Оба музыканта выступят с Уральским молодежным симфоническим оркестром Свердловской филармонии", - говорится в сообщении.

Мацуев также исполнит на фестивале произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова, Чайковского и Прокофьева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии, все билеты на фестивальные концерты были раскуплены за десять дней до его начала.

Мацуев проведет в Екатеринбурге музыкальный фестиваль в четвертый раз. В его планах - представление стипендиатов благотворительного фонда "Новые имена", сольные концерты в Екатеринбурге и в городах региона, выступление с Уральским молодежным симфоническим оркестром, а также и поездка по территориям с концертными презентациями трех новых роялей Yamaha, подаренных руководством региона областным школам искусств.