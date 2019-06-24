Huawei привлечет специалистов из УрФУ к разработке элементов своих гаджетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) примут участие в разработке новых материалов и компонентов для китайской корпорации Huawei. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе университета.

В апреле белорусское подразделение Huawei Technologies заключило с УрФУ соглашение на научные исследования в области технологий охлаждения электроники. Новая договоренность предусматривает дополнительное соглашение к уже имеющемуся документу.

"Корпорация заинтересована в поддержке научных изысканий Уральского федерального университета по разработке новых материалов и компонентов для сенсоров, экранов, батарей мобильных устройств. Мы дополнили более ранее соглашение новым совместным проектом в этом направлении", - говорится в сообщении.

Также корпорация готова провести для студентов университета ряд открытых лекций, предоставить наставников из числа своих специалистов для проектов, реализуемых студентами в процессе обучения.

"Глава вуза напомнил, что научные школы УрФУ готовы предложить самый широкий спектр тем для совместных проектов. В частности, подчеркнул ректор, в университете работают специалисты одного из лучших центров в стране по технологиям, связанным с титановыми сплавами", - отметили в пресс-службе.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.