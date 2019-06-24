Мэра Челябинска отправили в отставку из-за плохой работы транспорта

ТЮМЕНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Проблемы с организацией работы общественного транспорта в Челябинске стали одной из причин отставки Владимира Елистратова с поста главы города. Об этом сообщил ТАСС заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Борис Кириллов на форуме "Утро" в Тюмени.

Депутаты Челябинской городской думы на заседании в понедельник 24 июня приняли отставку главы города Владимира Елистратова. Временно исполняющим обязанности главы города назначена Наталья Котова.

"Серьезные проблемы с общественным транспортом связаны с тем, что в последние два десятилетия коммерциализация транспортного сектора шла очень широко. Сегодня эта проблема легко не решается, поскольку она связана, с одной стороны, с занятостью людей, с другой - с качеством предоставляемых услуг. Ушел в отставку мэр Елистратов, и мы видим из анализа социальных сетей и других ресурсов, что это было связано с некачественной работы прежней администрации. Речь не только про Елистратова, но и про предыдущее руководство города, к этому вопросу (модернизации транспорта - прим. ТАСС) власти особо не обращались", - сказал Кириллов.

По словам замполпреда президента в УФО, решение проблемы работы общественного транспорта является приоритетным для Челябинска. "Это та задача, которую поставил полпред одной из первых назначенному врио главы Челябинской области Алексею Текслеру. Эта работа в настоящее время ведется под его контролем. Я думаю, что данный вопрос будет решен в самое ближайшее, оптимальное время", - добавил Кириллов.

Ранее врио губернатора Алексей Текслер раскритиковал работу общественного транспорта в Челябинске. В частности, по его словам, качественному функционированию муниципального транспорта мешает отсутствие современной техники на линиях и нелегальные частные перевозчики.

Главой Челябинска 59-летний Владимир Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам.