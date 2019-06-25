ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Избирком Челябинской области завершил прием документов кандидатов на выборы губернатора: процедуру выдвижения прошли восемь самовыдвиженцев и шесть кандидатов от политических партий, сообщил во вторник журналистам председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Выборы губернатора Челябинской области депутатами законодательного собрания региона были назначены на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в спецвыпуске газеты "Южноуральская панорама" от 4 июня. В регионе дан старт избирательной кампании.

"Прием документов от кандидатов в рамках процедуры выдвижения на выборах губернатора Челябинской области завершен вчера в 18:00 (16:00 мск). Итого 14 человек. В данный момент по всем кандидатам запущены проверочные мероприятия", - сказал председатель областного избиркома.

По словам Обертаса, в числе самовыдвиженцев врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, гендиректор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, директор по правовым вопросам Центра защиты прав жителей Челябинской области Александр Лебедев, гендиректор и совладелец компании "Арсенал" по ремонту машин и оборудования Сергей Морозов, тренер по рукопашному бою Александр Комиссаров, учредитель городского общественного движения Миасса "Наше дело" Татьяна Якимова, военный пенсионер Виктор Перов и свадебный фотограф Станислав Артемов.

От политических партий документы в избирком предоставили Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев ("Родина"), Степан Фирстов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Константин Нациевский (КПРФ), Ярослав Щербаков ("Яблоко") и Алексей Севастьянов ("Гражданская сила").