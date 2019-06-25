Более 97% участковых комиссий Челябинской области обеспечат КОИБами на выборах губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Число комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах губернатора Челябинской области в сентябре 2019 года вырастет до 448. Это позволит обеспечить работу 97% участковых комиссий, сообщил журналистам во вторник председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

"На выборах губернатора Челябинской области будет 448 КОИБов. На прошлых выборах губернатора в 2014 году было 110 КОИБов. Они закроют 97% всех участковых избирательных комиссий Челябинска. Кроме того, на всех протоколах будут печатать QR-коды", - сказал Обертас.

По словам председателя облизбиркома, видеонаблюдение будет обеспечено на 56% участковых избирательных участков и во всех территориальных избирательных комиссиях.

Выборы губернатора области назначены на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в спецвыпуске газеты "Южноуральская панорама" от 4 июня. В регионе дан старт избирательной кампании. Избирком завершил прием документов кандидатов на выборы: их подали восемь самовыдвиженцев и шесть кандидатов от политических партий.