В СК сообщили, что воспитанники спортцентра из Югры могли отравиться в вагоне-ресторане

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июня. /ТАСС/. Воспитанники Центра физического развития "Атлет" (Сургут) могли заразиться кишечной инфекцией после ужина в вагоне-ресторане поезда "Анапа-Екатеринбург" при возвращении домой из спортивного лагеря в Анапе. В результате двое детей были госпитализированы, сообщается во вторник на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что кишечная инфекция выявлена у девяти детей из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту пищевого отравления детей.

"По предварительным данным, 60 воспитанников спортивной школы и пять сопровождающих их взрослых, следовали на поезде из Анапы в Сургут с пересадкой в Екатеринбурге из детского оздоровительного лагеря. Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. Впоследствии на станциях "Челябинск" и "Екатеринбург-Пассажирский" обратились за медицинской помощью шесть детей", - говорится в сообщении.

Один ребенок в Екатеринбурге был снят с поезда и госпитализирован с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. Остальные воспитанники в сопровождении медиков доехали до Сургута, где после повторного осмотра врачами был госпитализирован еще один ребенок. "Состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, в связи с чем дети были направлены домой", - уточнили в СК.