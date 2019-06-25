Синоптики прогнозируют потепление в регионах УрФО в конце июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Потепление придет в регионы Уральского федерального округа в конце июня, сообщили во вторник в региональных МЧС и гидрометцентрах.

"В ближайшие дни в регионе достаточно прохладно, заметное потепление ожидается к воскресенью. Дневная температура составит 17-21 градус тепла, в ночные часы 5-10 градусов. Преимущественно в южной половине области возможны дожди. Возможно усиление ветра на крайнем юге и юго-востоке региона", - сообщили ТАСС в Свердловском гидрометцентре. ГУ МЧС по региону объявило 25 июня штормовое предупреждение, а также сообщило о возможности возникновения трех-четырех очагов природных пожаров в Каменске-Уральском и его городском округе.

Спокойная погода, преимущественно без осадков, с переменным слабым ветром и преобладающей температурой плюс три-восемь градусов ночью и плюс 8-13 градусов днем ожидается во вторник и среду на Ямале, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева.

"В четверг в западной половине округа сохранится такая же погода. А в восточной половине округа в течение суток пройдет очень активный циклон с Казахстана. Он принесет дожди, от небольших до сильных, грозы и усиление ветра до 12-17 метров в секунду. В пятницу погода опять будет довольно тихая, и начнется повышение температуры воздуха на всей территории округа. Мы ждем плюс 5-10 градусов ночью и плюс 15-20 градусов днем", - сказала Чулева, уточнив, что тренд на повышение температуры в округе сохранится и в выходные.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, жаркая и сухая погода, которая была 24 июня, сменится похолоданием, дождями и грозами. Скорость ветра будет держаться в районе 5-10 м/с, днем местами могут быть порывы до 18 м/с, температура ночью плюс 12-17 градусов, днем около плюс 23 градусов.

Дождливая и прохладная погода установится вплоть до воскресенья. В этот период температура будет держаться в районе плюс 18 градусов днем и опускаться до плюс восьми градусов ночью. Однако 30 июня столбики термометров поднимутся до отметок в 26 градусов днем, осадки будут продолжаться.

С пятницы, 28 июня, потепление начнется в Ханты-Мансийском автономном округе, температура с 16 градусов к воскресенью поднимется до 27. В Челябинской области самым холодным днем будет четверг, температура опустится до 17 градусов, к воскресенью вновь поднимется до 26. В Курганской области, по информации гидрометцентра России, потепление начнется с субботы, и к понедельнику, 1 июля, температура достигнет 28 градусов.