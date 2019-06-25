"Уральские авиалинии" планируют открыть рейс из Екатеринбурга в Сиань с ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассчитывает открыть рейс из Екатеринбурга в китайский город Сиань (северо-западная провинция Шэньси) с ноября 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Запуск рейса Екатеринбург - Сиань есть в планах авиакомпании. В настоящий момент ведем переговоры с китайской стороной. Допуск и назначение получены. Планируемая частота - не менее двух раз в неделю. Маршрут планируется открыть с начала периода зимней навигации", - сказал собеседник агентства.

Ранее полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов во время рабочего визита в Сиань предложил открыть авиасообщение по этому направлению.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.