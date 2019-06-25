На Урале запустят туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Пять инклюзивных туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья запустят в Свердловской области осенью 2019 года, сообщила во вторник ТАСС директор регионального центра развития туризма Эльмира Туканова.

"Маршруты разрабатывает Уральский государственный педагогический университет. В перечне муниципалитетов, которые вошли в список маршрутов - Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Невьянск. Исполнитель обследует объекты в этих муниципалитетах - гостиницы для размещения этой категории людей, основные объекты показа, формирует маршрут (подходящий для людей с ограниченными возможностями здоровья) и предложит нам. Мы его посмотрим, что-то корректируем. Первые экскурсии должны состояться осенью", - сказала собеседница агентства.

Туканова уточнила, что разработка инклюзивных туристических маршрутов должна завершиться в июле, после этого они пройдут аттестацию с участием туроператоров, которые специализируются на туристических услугах для людей с ограниченными возможностями здоровья и общественных организаций, представляющими интересы таких граждан.

В маршруты включат посещение основных достопримечательностей вошедших в список городов. Для Невьянска, например, это Историко-архитектурный музей и знаменитая Наклонная башня Демидовых, для Нижнего Тагила - музей-заповедник "Горнозаводской Урал" и Нижнетагильский музей изобразительных искусств.