Мелодрамой "Три товарища" завершились гастроли Тюменского театра драмы в Перми

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Спектакль в жанре мелодрамы "Три товарища" по одноименному роману немецкого писателя Эриха Марии Ремарка завершил недельные гастроли в Перми Тюменского драматического театра, для которого специально привезли декорации весом более пяти тонн. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказала артистка Тюменского драмтеатра Кристина Тихонова.

"Этот спектакль мы не часто можем привозить, потому что он огромный, он самый тяжелый в нашем репертуаре. Вся декорация полностью создана из капотов автомобилей, она многотонная, ее, конечно, вывезти это сложно. Мы скупили все капоты, наверное, в Тюмени и области, которые были, от всех возможных автомобилей, потом раскладывали их у нас во дворе и каток приехал и катал, раскатывал, потом их сваривали и сделали из них декорацию", - рассказала она.

По словам Тихоновой, инсценировку и постановку "Трех товарищей" создал лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман. В спектакле играет почти вся труппа - порядка 40 человек, это и молодежь и артисты старшего поколения. "У нас играет центральные роли самая возрастная актриса - Анта Николаевна Колиниченко, актриса невероятного обаяния, таланта. Ее уже страшно вести на гастроли, но она этим живет. У нас большое количество молодежи, мы тоже их всех привезли", - добавила Тихонова.

Согласно программе к спектаклю, действие мелодрамы происходит в Германии на рубеже 1920-30-х годов, трое друзей - Отто, Готфрид, Роберт и его возлюбленная Пат - учатся жить в мире, где много боли и зла, предательства и малодушия.

Артисты Тюменского драматического театра провели в Перми семь дней - с 19 по 25 июня - и показали на сцене Пермского академического Театра-театра мюзикл "Сказки 1001 ночи" с красочными декорациями, яркими костюмами, зажигательными танцами и песнями, комедию-водевиль "Ханума", спектакль по текстам драматурга Александра Володина "С любимыми не расставайтесь", "Три товарища" Ремарка. Почти на всех спектаклях был полный зал, пермяки после просмотров активно делились восторженными отзывами и фотографиями в социальных сетях. "Посмотрела спектакль "Сказки 1001 ночи", история Аладдина. Очень понравился ковер, это был не обычный ковер, он был живой! Актер круто перевоплотился и сумел передать характер данного персонажа. Самое интересное, что он не произнес ни слова, а понравился больше всего", - написала на своей странице "ВКонтакте" зрительница Елена Костарева.

В эти же дни артисты Театра-театра сыграли в Тюмени шесть спектаклей: рок-оперу Jesus Christ Superstar, спектакль "Маленькие трагедии", мюзикл для всей семьи "Карлик Нос", сказку Александра Пушкина о царе Салтане, мюзикл о любви и предательстве "Монте-Кристо", спектакль "Калигула".

О театре и "Больших гастролях"

Тюменский большой драматический театр (ТБДТ), был построен в 1858 году, это один из самых старейших театров Сибири, самый большой драматический театр России по площади - 36 тыс. кв. м. В театре три площадки, которые могут работать одновременно, показывая репертуар от классики до современной драматургии.

Выездные спектакли проходят по федеральной программе "Большие гастроли". Она направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. География программы охватывает все 85 субъектов России.