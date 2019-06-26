В ЮУЖД считают нецелесообразным строить переход на челябинской станции "Тамерлан"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) не будет строить дополнительный пешеходный переход на станции "Тамерлан" (Челябинская область), сообщила в среду пресс-служба компании.

Жители села Варна Челябинской области 20 июня обратились на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказали о небезопасных условиях пересечения железнодорожных путей на станции. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по обращению на прямую линию.

"Представители администраций Челябинской области, Варненского района и Южно-Уральской железной дороги провели совещание по вопросу безопасного перехода через пути на станции "Тамерлан". <…> В итоге стороны пришли к решению о том, что строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Южно-Уральская железная дорога в постоянном режиме обеспечит свободный проход через пути по уже существующему пешеходному переходу напротив вокзала. Если грузовые составы во время остановки на станции будут закрывать переход, их будут разрывать.