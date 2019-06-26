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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

В ЮУЖД считают нецелесообразным строить переход на челябинской станции "Тамерлан"

В сообщении Южно-Уральской железной дороги уточняется, что решение принято "ввиду небольшого потока поездов и пешеходов"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) не будет строить дополнительный пешеходный переход на станции "Тамерлан" (Челябинская область), сообщила в среду пресс-служба компании.

Жители села Варна Челябинской области 20 июня обратились на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказали о небезопасных условиях пересечения железнодорожных путей на станции. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по обращению на прямую линию.

"Представители администраций Челябинской области, Варненского района и Южно-Уральской железной дороги провели совещание по вопросу безопасного перехода через пути на станции "Тамерлан". <…> В итоге стороны пришли к решению о том, что строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Южно-Уральская железная дорога в постоянном режиме обеспечит свободный проход через пути по уже существующему пешеходному переходу напротив вокзала. Если грузовые составы во время остановки на станции будут закрывать переход, их будут разрывать.

Теги
РоссияЧелябинская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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