Суд в Челябинске назначил на 4 июля заседание по уголовному делу кандидата в губернаторы

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска 4 июля начнет рассматривать по существу уголовное дело о мошенничестве фермера, бывшего уполномоченного по правам человека в регионе, кандидата на выборах губернатора области от политической партии "Гражданская сила" Алексея Севастьянова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Избирательная комиссия Челябинской области 20 июня приняла документы у 41-летнего кандидата от партии "Гражданская сила" Севастьянова, которого 25 февраля Центральный районный суд Челябинска освободил из-под ареста по делу о мошенничестве, изменив меру пресечения на обязательство о явке.

"4 июля в 14:00 (12:00 мск) начнется рассмотрение по существу дела Алексея Севастьянова. Будет первое заседание по делу. Оно пройдет в открытом режиме", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Севастьянов представил чиновникам в 2016 году подложный договор о приобретении скота. Он являлся участником конкурса на получение гранта в 3 млн рублей как владелец крестьянского хозяйства.

Севастьянов был уполномоченным по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 год. После прекращения полномочий стал заниматься предпринимательской деятельностью, продолжил научную и общественную деятельность.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Всего документы подали 14 кандидатов.