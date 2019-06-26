Прокуратура начала проверку в связи с задержкой самолета из-за поломки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) из-за пробитого колеса шасси 25 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой региональной транспортной прокуратуры.

25 июня в Кольцово более чем на час был задержан самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Екатеринбург - Москва, в связи с тем, что при послеполетном осмотре было обнаружено повреждение колеса.

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о лицензировании, о безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства.

Вылет самолета был назначен на 21:00 мск, однако отправиться в пункт назначения он смог только в 00:26 мск. На рейс было зарегистрировано 138 пассажиров, в том числе пять детей.