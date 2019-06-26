Более шести тысяч военных уральской танковой дивизии привлечено к внезапной проверке ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Более шести тысяч военнослужащих танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, отработают современные методики ведения боя в ходе внезапной проверки Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"К мероприятиям проверки привлечены более шести тысяч военнослужащих, задействовано около одной тысячи единиц боевой и специальной техники танкового соединения ЦВО. Около 300 экипажей танков Т-72 совершили марш и сосредоточились на полигоне под Челябинском. На полигоне танкисты отработают современные методики ведения боя на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, в том числе "танковую карусель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦВО добавили, что при "танковой карусели" десятки экипажей Т-72 будут поочередно выезжать из своих укрытий, вести огонь и возвращаться на исходную позицию. "Такая методика ведения стрельбы позволяет снизить эффективность ответных ударов противника, повысить живучесть личного состава и техники", - пояснили в округе.

Внезапная проверка боеготовности началась 24 июня в войсках и силах Центрального военного округа по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, она продлится до 28 июня. За это время войска примут участие в более чем 50 учениях, в том числе отработают задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил.

Мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.