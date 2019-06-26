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В Челябинске машина сбила четырех пешеходов

Пострадавшие госпитализированы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"Водитель автомобиля Renault на регулируемом перекрестке ехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной Kia, после этого он выехал на тротуар и совершил наезд на четырех пешеходов", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие доставлены в больницу.

Виновнику аварии 19 лет, водительский стаж - менее года. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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