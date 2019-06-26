Специалисты челябинского восстановительного полка впервые пройдут переподготовку на УВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты ремонтно-эвакуационного полка, дислоцированного в Челябинской области, впервые пройдут переподготовку на "Уралвагонзаводе" (УВЗ) для обслуживания танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Об этом в среду сообщил журналистам начальник автобронетанковой службы Ценрального военного округа (ЦВО) полковник Ханиф Беглов.

"24 специалиста из числа солдат и сержантов отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО повысят квалификацию на базе УВЗ для обслуживания и ремонта танков Т-72 последней модификации. Согласно договоренностям с предприятием переподготовка пройдет по специальностям "специалист по ремонту электроспециального оборудования", "слесарь по ремонту боевых и специальных машин". Переподготовка непосредственно на предприятии-изготовителе проходит впервые", - сказал Беглов.

Он уточнил, что переподготовка завершится в середине августа.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года в Челябинской области был сформирован отдельный ремонтно-эвакуационный полк. Он предназначен для проведения текущего ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной, ракетно-артиллерийской, инженерной техники, вооружения и средств РХБ защиты, техники связи, ремонта и поверки средств измерения, эвакуации вооружения и военной техники, а также для выполнения мероприятий технической разведки.

На модернизированном танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач. Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами для поражения живой силы противника и низколетящих целей.