Бывший замглавы челябинского Минэкономразвития стал фигурантом дела о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития области Антона Бахаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

В 2018 году Бахаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В сентябре Центральный районный суд Челябинска изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, после того как он пришел с повинной и в ходе дополнительного допроса с участием защитника дал подробные признательные показания, а также изъявил желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

"В отношении Бахаева возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что подробности дела не разглашаются.

По официальным данным, Бахаев был назначен на должность первого заместителя министра экономического развития Челябинской области 28 февраля 2018 года. До этого момента, с 25 мая 2015 года, он был заместителем министра. Имеет юридическое образование, кандидат юридических наук.