Театр Наций покажет премьеру спектакля из цикла "Наше все..." на фестивале в Тобольске

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Постановка "Наше все..." Тургенев. Метафизика любви" будет впервые показана на фестивале "Театр Наций FEST", который в третий раз пройдет в Тобольске с 29 июня по 7 июля 2019 года. Об этом на конференции в среду сообщил режиссер постановки Дмитрий Сердюк.

"Мы покажем спектакль "Наше все... Тургенев. Метафизика любви", премьера состоится в Тобольске. <...> Зрителям Тобольска уже очень хорошо известен этот цикл, потому что уже три года подряд мы возим спектакли "Наше все...". Для нас очень важно быть на этом фестивале, потому что зритель уже подготовлен к этим названиям, к нестандартному прочтению материала, который мы подбираем для наших постановок", - отметил он.

По словам режиссера, в основе постановки лежит сценарий неснятого фильма Сергея Соловьева "Метафизика любви". Артисты в спектакле исследуют это понятие через призму жизни и творчества Ивана Тургенева, его встречи с певицей Полиной Виардо. Главные роли исполнят Владимир Кошевой и Сати Спивакова. Сердюк добавил, что премьера в Москве состоится в конце сентября.

"Спектакль минималистичный, потому что мы не прикрыты декорациями, мы окутаны саундтреком, очень важным, не только музыкальным. Звук создает некое пространство, он призывает зрителя к сопричастности, к работе воображения, потому что возможно звуком дождя, шума крыльев или падающей капли создать образ. На нас большая задача - этот образ доиграть минимальными средствами, чтобы ни одно слово не было фальшивым, передавленным и наоборот, чтобы ни одна эмоция не была утрирована и не стала формальностью", - сказала Спивакова.

На открытии фестиваля выступит труппа Новосибирского областного театра кукол, они представят зрителям постановку "Не кормите мусорного дракона". В программе также - День уличных театров, на котором участники мероприятия увидят спектакли петербургских коллективов - воздушного театра Упсала-цирк, уличного театра "Беспредел", театра "Мимо Крокодил", а также Art Studio72 из Тюмени, московского независимого театра "Трикстер" и театра Paranorma из Краснодара. Помимо этого артисты Театра Наций сыграют спектакли "Наше все..." Нодар Думбадзе", а также "Снегурочка".

Фестиваль поднимет темы формирования экологического сознания и интеграций культурных событий в городскую и природную среду. "Мы делаем акцент, что у нас есть программа как для взрослых, так и для детей. Откроется серия мастер-классов "Зеленой кисточки", всероссийского социального бренда профессиональной ориентации для школьников. Это серьезная образовательная программа, где детей учат экологии, как правильно утилизировать отходы, разбираться в свойствах воды и почвы", - рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.

О фестивале

"Театр Наций FEST" проводится в Тобольске с 2015 года. Он организован в рамках благотворительной программы нефтехимической компании "Сибур" "Формула хороших дел", которая была запущена во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.