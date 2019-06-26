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Сотрудники МЧС в Екатеринбурге получили специальные спасательные мотоциклы

Они оснащены огнетушителями и медикаментами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Екатеринбургские спасатели получили четыре специальных мотоцикла, чтобы быстрее добираться к местам ДТП и других происшествий, сообщила в среду журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Оснащенные спецсигналами и спасательным инструментом, они [мотоциклы] способны быстро добраться до места происшествия даже в условиях привычных жителям столицы Среднего Урала пробок, чтобы помочь попавшим в беду", - говорится в сообщении.

Мотоциклы также оснащены огнетушителями и медикаментами, добавили в пресс-службе.

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