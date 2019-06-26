Мэр Екатеринбурга не поддерживает идею возведения храма на месте снесенной телебашни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал вынести на голосование жителей две из трех предложенных площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины. По его словам, использовать участок одной из них - на месте снесенной телебашни - технологически невозможно, сообщила пресс-служба мэрии в среду.

Рабочая группа определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни.

"Мы считаем, и это подтверждается специалистами, что технологически невозможно использовать под строительство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ледовой арены. Там не просто выписано разрешение на строительство арены, но уже ведутся технологические работы, остановить их и что-либо переделать будет очень сложно. Это большие организационные и финансовые усилия. Кроме того, ломает логику развития массового спорта в Екатеринбурге", - цитирует его пресс-служба.

Высокинский также отметил, что опрос лучше проводить в один день. По его словам, окончательное решение по утверждению опросного листа будет принято на заседании рабочей группы в конце августа - начале сентября.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.