Около 700 подразделений на Урале, в Сибири и Поволжье привлечены к внезапной проверке ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Войска и силы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки боеготовности. Всего привлечены около 700 подразделений. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"В проверке боеготовности задействованы около 700 подразделений соединений и частей военного округа. На полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья военнослужащие демонстрируют навыки управления многотонными бронемашинами, точную стрельбу из пушек, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, выполняют нормативы по тактической и тактико-специальной подготовке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на занятия привлечены экипажи танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, БМП-2М, расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и "Акация" и другой военной и специальной техники. Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" в Оренбургской области выполняют одиночные и групповые электронные пуски по целям на различных дальностях. "Контрольные занятия завершатся тактическими и тактико-специальными учениями различного уровня", - добавили в округе.

Внезапная проверка боеготовности началась 24 июня в войсках и силах Центрального военного округа по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, она продлится до 28 июня. За это время войска примут участие в более чем 50 учениях, в том числе отработают задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил.

Мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.