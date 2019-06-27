Школьники смогут проехать на бронетехнике на форуме "Армия-2019" в Екатеринбурге

"Впервые в ходе проведения форума "Армия" в Екатеринбурге по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина будет организована работа с детьми с ограниченными возможностями и из детских домов Свердловской области. Школьники под присмотром взрослых и медиков на полигоне смогут прокатиться на боевой технике - танках Т-72, БМП и бронемашинах "Тигр", а также посетят занятия по огневой подготовке. На день окунуться в армейские будни смогут 60 детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Шестьдесят детей с ограниченными возможностями впервые примут участие в форуме "Армия" в Екатеринбурге, который пройдет с 28 по 30 июня. Под присмотром медиков они смогут проехать на бронетехнике, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в четверг.

В этом году на выставке в Екатеринбурге будет представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной, специальной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия.

В этом году расширена линейка интерактивных элементов форума. Посетители форума получат возможность пострелять из образцов как современного, так и раритетного стрелкового вооружения, а также проехать на бронетранспортере БТР-82А и на бронемашине "Тигр" в качестве десантника в боевой экипировке.

Среди новинок форума в этом году - автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех "Житель", который будет впервые продемонстрирован широкой публике. "Житель" способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру, установленную на беспилотном летательном аппарате, на любой высоте в радиусе 120 км при любых диапазонах частот. Еще одна новинка - последняя модификация танка Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками. В статической выставке наряду с вертолетом Ми-8-АМТШ "Терминатор" будет выставлен ударный вертолет Ми-24 "Крокодил".

Гости форума смогут увидеть боевые возможности экспонатов выставки в ходе учебного боя в городе, а также захвата колонны бронетехники. В розыгрыше тактических эпизодов помимо бронетехники примут участие фронтовые бомбардировщики Су-24, которые отработают условное нанесение ракетно-бомбовых ударов, и транспортно-боевые вертолеты Ми-8, которые обеспечат высадку десанта.