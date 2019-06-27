"Уральские авиалинии" планируют открыть новые маршруты в Китай и Таиланд в ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует открыть новые маршруты из Екатеринбурга в Ордос (Китай), Шицзячжуан (Китай) и Бангкок (Таиланд) с ноября 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании в четверг.

"Прорабатываем возможность открытия рейсов Екатеринбург - Ордос - Екатеринбург и Екатеринбург - Шицзячжуан - Бангкок с начала зимней навигации", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что рейсы будут совершаться приблизительно два раза в неделю.

Ранее в авиакомпании сообщили о планах открыть новый маршрут Екатеринбург - Сиань с ноября 2019 года.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.