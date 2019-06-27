Специалисты ТюмГУ разработали приложение для определения вредной косметики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Разработчики из Тюменского государственного университета (ТюМГУ) создали приложение для определения вредных компонентов в составе уходовой и декоративной косметики. Приложение будет полезно для людей, страдающих аллергическими реакциями, сообщили в четверг в пресс-службе ТюмГУ.

"При разработке приложения алгоритм поиска и распознавания ингредиентов подвергся многократной модернизации: мы провели более тысячи экспериментов для проверки различных кейсов. В завершении получили приложение, которое будет полезно всем, кто задумывается о качестве и безопасности используемой косметики", - приводит пресс-служба слова руководителя команды Mint Rocket, доцента кафедры информационных систем ТюмГУ Ивана Карякина.

Приложение представляет из себя базу данных сомнительных или опасных компонентов, используемых в косметике. К классу опасных разработчики отнесли ингредиенты, запрещенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции законодательствами России и Европейского союза. В категорию сомнительных попали вещества, которые могут вызывать аллергические реакции, раздражения, которые не используются в сертифицированной косметике. В эту же категорию попали ингредиенты, которые нежелательно использовать при уходе за детьми.

В сообщении уточняется, что определить "вредность" компонента можно несколькими способами: ввести название неизвестного вам компонента вручную или загрузив в приложение фото состава с упаковки. "Через несколько секунд на экране появится подробная информация о каждом найденном веществе, включая ссылки на источники этих сведений. Новое приложение получило название EcoAngel Beauty", - говорится в сообщении.