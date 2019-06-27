Бизнесмен из "лондонского списка" Титова подал документы для участия в довыборах в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Сергей Капчук из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в дополнительных выборах в Госдуму от Партии роста по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе облизбиркома.

В нем отмечается, что теперь Капчук может проводить агитацию, за исключением размещения материалов в СМИ.

В отношении Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. В течение 15 лет он находился за границей и вернулся в июне 2018 года. В мае этого года суд приговорил его к двум годам заключения условно, после чего освободил от наказания в соответствии с амнистией.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Довыборы пройдут в единый день голосования, 8 сентября этого года.

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.