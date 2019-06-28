Следователи возбудили уголовное дело из-за разрушения моста через реку у поселка на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о халатности из-за разрушения моста через реку Какву рядом с селом Филькино, в результате чего местные жители лишились доступа к социальной инфраструктуре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой регионального СУ СК РФ.

"По данному факту Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в ведомстве, уточнив, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также конкретных лиц, ответственных за возникновение этой ситуации.

Весной 2018 года в Серовском районе, рядом с селом Филькино, разрушился мост через реку Какву, из-за чего местные жители лишились доступа к социальной инфраструктуре. При этом, по предположению следствия, местные власти не приняли меры по обеспечению людей переправой через реку.

В пресс-службе добавили, что из-за отсутствия моста через реку были нарушены права местных жителей на пользование образовательными, медицинскими, транспортными, торговыми, и бытовыми услугами.