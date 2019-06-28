"Ураганы" на Урале применили "артиллерийскую карусель" в ходе внезапной проверки ЦВО

ТАСС, 28 июня. Расчеты 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" применили новый способ поражения целей - "артиллерийскую карусель" - на учениях в Челябинской области в ходе внезапной проверки боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы округа.

"Расчеты РСЗО отработали уничтожение целей на дальностях от 10 до 20 км в системе разведывательно-огневого комплекса в дневное и ночное время. Разведку целей и корректировку огня обеспечили беспилотные летательные аппараты "Орлан-10". После каждого огневого налета "Ураганы" оперативно выводились в специально оборудованный район для перезаряжания, после чего продолжали вести огонь, но уже с новых позиций", - сообщили в пресс-службе.

Применение реактивной артиллерии по принципу "артиллерийской карусели" повышает живучесть подразделений за счет минимального времени нахождения батареи на огневой позиции, что затрудняет ее обнаружение средствами разведки противника, отметили в округе.

В учениях с участием более 600 человек были задействованы подразделения реактивной артиллерийской бригады, дислоцированной в Курганской области, переброшенные по тревоге на полигон под Челябинском.

220-миллиметровые РСЗО "Ураган" предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 км. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.

Внезапная проверка боеготовности началась 24 июня в войсках и силах Центрального военного округа по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, она продлится до 28 июня. За это время войска примут участие в более чем 50 учениях, в том числе отработают задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил. Мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.