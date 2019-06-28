Дети-сироты впервые прокатились на бронетехнике на форуме "Армия" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Дети-сироты, в том числе с ограниченными возможностями, впервые стали гостями форума "Армия" в Екатеринбурге, который стартовал в пятницу на Свердловском полигоне. Школьникам показали современную военную технику, стрелковое оружие, изъятое у террористов в Сирии, накормили солдатской кашей, а также прокатили на бронетранспортере и танке Т-72.

Первыми на полигон, который находится в пригороде Екатеринбурга, приехали 15 воспитанников из Екатеринбургского детского дома-интерната, трое из них - инвалиды-колясочники. Чтобы школьники смогли свободно передвигаться по экспозиции и танкодрому, каждому из них выделили сопровождающего военнослужащего. Для детей подготовили шоу с показательными выступлениями роты почетного караула, оркестра, разведчиков, которые прыгали через огонь и разбивали кирпичи, пролетом истребителей Су-24, десантированием с вертолета Ми-8.

"Подобная акция на форуме проводится впервые. Сегодня по инициативе командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Лапина Александра Павловича приглашены дети с ограниченными возможностями, а также дети, находящиеся в детских домах. Планируем, что завтра еще несколько десятков таких же детишек будут присутствовать на показательном шоу, всего мы пригласили 60 детей", - сказал журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Виктор Журавлев.

Самым главным эпизодом стало знакомство с военной техникой. Экипаж танка Т-72 разрезал яблоко пополам с помощью штык-ножа, который был прикреплен к стволу машины, забил гвоздь и даже нарисовал для детей открытку маркерами, которые также установили на ствол боевой машины. Под присмотром инструкторов школьники прокатились на бронемашинах, сделав круг почета по полигону.

"Дети - это наше будущее, нельзя их упускать. Мы привлекаем не просто всех детей, а акцентируем внимание на тех, кто остался без родителей, кто ограничен теми или иными рамками здоровья. Эти детишки не видят то, что видят многие, - любовь родителей, любовь родных и близких, мы стараемся это компенсировать через такие добрые мероприятия. Надеюсь, что мы поможем пробудить в них чувство любви к своей родине, любви к нашим вооруженным силам", - сказал журналистам Лапин.

В этом году на выставке в Екатеринбурге представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной, специальной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия. Среди новинок форума в этом году - автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех "Житель", который будет впервые продемонстрирован широкой публике. Форум работает в Екатеринбурге с 28 по 30 июня, торжественная церемония открытия состоится 29 июня.