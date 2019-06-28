Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов возведут на Белоярской АЭС к 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Инвестиции в сооружение комплекса переработки жидких радиоактивных отходов на Белоярской АЭС (БАЭС) могут составить около 2 млрд рублей. Объект планируется возвести в период с 2020 по 2022 годы, сообщил в пятницу журналистам гендиректор разработавшей проект компании "Раопроект" Александр Собко.

"Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов будет сооружен в период с 2020 по 2022 годы. Представляет он собой здание, которое будет находиться на территории Белоярской АЭС - там, где расположены первая и вторая очереди. <…> Объем инвестиций, по предварительным данным, составляет порядка 2 млрд рублей", - сказал Собко.

Он уточнил, что там будут работать около 40 сотрудников цеха по обращению с радиоактивными отходами. "Плановый срок, за который будут переработаны все накопленные отходы от первого и второго блоков <…> шесть лет", - добавил гендиректор.

Комплекс будет построен на БАЭС для подготовки к утилизации отходов, накопленных за время работы уже выведенных из эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков. На объекте отходы будут преобразовывать в твердую субстанцию, которую потом будут передавать национальному оператору для последующей полной изоляции.

Белоярская АЭС им. Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это одни из крупнейших в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.