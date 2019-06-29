Форум "Армия-2019" открылся для жителей Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" Центрального военного округа (ЦВО) открылся для жителей Екатеринбурга.

"Я рад приветствовать участников и гостей нашего праздника на площадке Свердловского полигона. Вашему вниманию будут представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники всех родов и специальных войск, входящих в состав военного округа. Кроме того, на экспозиции стрелкового оружия представлены образцы трофейного оружия, изъятые у террористов в Сирийской Арабской Республике", - сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на церемонии открытия.

Командующий добавил, что каждому гостю форума будет представлена возможность сделать выстрел из различных типов боевого стрелкового оружия и в составе экипажа бронетранспортера БТР-82 проехать по маршруту для подготовки водителей. "Для желающих связать свою судьбу с вооруженными силами будет работать пункт приема на военную службу по контракту, где все желающие будут проконсультированы специалистами по вопросам, связанным с правилами и требованиями призыва на военную службу по контракту", - уточнил Лапин.

В этом году на выставке в Екатеринбурге представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной, специальной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия.