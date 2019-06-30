Южный военный округ представит Россию на международном этапе конкурса "Безопасный маршрут"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Команда Южного военного округа (ЮВО) победила на всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут", который завершился в воскресенье в Тюмени, и теперь представит Россию на международном этапе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"Первой безопасный маршрут проложила команда ЮВО, второй стала команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, на третьем месте - команда Западного военного округа", - отмечается в тексте.

В пресс-службе уточнили, что международный этап пройдет в августе на полигоне Андреевский в Тюмени.

Инженерно-штурмовые отделения, созданные в вооруженных силах в 2018 году, впервые участвуют в конкурсе "Безопасный маршрут" Армейских международных игр - 2019.

Конкурс инженерных подразделений "Безопасный маршрут" проводится в четыре этапа. На первом соревнуются инженерно-штурмовые отделения, на втором этапе - расчеты тяжелых механизированных мостов ТММ, на третьем - экипажи путепрокладчиков БАТ и инженерных машин разграждения ИМР. На четвертом этапе, который представляет собой эстафету, каждая команда выступает в роли отряда обеспечения движения для танковых подразделений.