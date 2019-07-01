При взрыве газа на стройплощадке на Ямале пострадали шесть сотрудников "Ленгазспецстроя"

ТАСС, 1 июля. Шесть пострадавших при взрыве газового баллона на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) являются сотрудниками петербургского "Ленгазспецстроя", сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

"1 июля на строительной площадке объекта "Новый Уренгой - Пур-Пэ" произошло возгорание пропана, в результате получили повреждения 6 человек. На данный момент все пострадавшие находятся в больнице. Для расследования на место события выехала специальная комиссия. Компания предпринимает все меры для проведения объективного расследования и организации квалифицированной медицинской помощи всем пострадавшим работникам", - уточнили в пресс-службе.

Все шестеро пострадавших госпитализированы в городскую больницу Нового Уренгоя, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

"Всего в Новоуренгойскую центральную городскую больницу поступили шесть пострадавших. Из них два человека в отделении реанимации и интенсивной терапии. Трое в отделении гнойной хирургии с ожогами средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что еще один пострадавший госпитализирован в терапевтическое отделение "с отравлением продуктами горения и стрессом". "Видимых повреждений нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что взрыв газового баллона без последующего возгорания произошел на строительной площадке в районе 609-го километра автодороги Тарко-Сале - Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Пострадали шесть человек, их доставили силами санавиации в Новый Уренгой.

АО "Ленгазспецстрой" (Санкт-Петербург) осуществляет строительство газо- и нефтепродуктопроводов, станций подземного хранения газа, компрессорных и распределительных станций. В компании работают более 4 тыс. человек.