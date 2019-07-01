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Врио главы Челябинска планирует избавиться от "мертвых душ" в администрации

Наталья Котова, назначенная на прошлой неделе, поручила провести кадровый аудит

ТАСС, 1 июля. Назначенная на прошлой неделе врио главы Челябинска Наталья Котова намерена провести оптимизацию мэрии. Начать эту работу она планирует, в частности, с поиска "мертвых душ", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Она поручила провести кадровый аудит. Все начальники подразделений должны показать численность своих управлений, отделов. Она высказалась о недопустимости "мертвых душ", большого количества технических специальностей. Результаты аудита ей положат на стол, она будет принимать кадровые решения, будут сокращения", - сказали в пресс-службе.

В городской администрации добавили, что сокращения уже начались: в референтуре главы города и первого заместителя ликвидированы три ставки.

Депутаты Челябинской городской думы на заседании в понедельник, 24 июня, приняли отставку главы города 59-летнего Владимира Елистратова. Врио была назначена 53-летняя Наталья Котова, которая с 2005 года работала в городской администрации на разных должностях.

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