"Мечел" вложит в экологическую модернизацию челябинских предприятий 10 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Группа "Мечел" улучшила программу модернизации своих челябинских предприятий, которая позволит повысить их экологичность. В мероприятия программы планируется инвестировать 10 млрд рублей за пять лет, сообщил в понедельник директор управления производственного планирования и технического развития "Мечела" Антон Левада во время презентации результатов экологического аудита челябинских предприятий группы.

Экологический аудит челябинские предприятия "Мечела" проходили в течение последнего года. В понедельник их результаты были представлены широкой общественности.

"По итогам аудита мы улучшили программу экологических мероприятий для челябинских предприятий группы. По программе будет вложено в экологические мероприятия 10 млрд рублей до 2024 года. <…> Будут модернизированы доменный цех, конвертерный цех. Практически все прокатные цеха будут модернизированы. Запланирована система мониторинга воздуха", - сказал Левада.

По словам генерального директора АО НИИ "Атмосфера" Александр Романова, проводившего проверку, основная часть измерений подтвердила корректность установленных нормативов выбросов для ПАО "Челябинский металлургический комбинат". Измерения подтвердили также корректность установленных нормативов для "Мечел-Кокс". На заводе "Уральская кузница" зафиксировано превышение выбросов взвешенных веществ. На "Мечел-материалы" превышения от обследованных источников не выявлено. По "Мечел - энерго" сделан вывод, что предприятие не может рассматриваться в качестве значимого вкладчика в объем загрязняющих веществ челябинских предприятий группы.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ - фенола, диоксида азота, формальдегида. Власти Челябинской области совместно с предприятиями планируют снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Челябинске на 38% за пять лет.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.