В Югре полиция ищет неизвестных, заманивших медведицу в металлическую клетку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с представителями Природнадзора Югры обнаружили в лесу Советского района Ханты-Мансийского автономного округа медведицу, запертую в металлической клетке. Ведется поиск неизвестных, поймавших животное, сообщается в понедельник в официальном аккаунте во "ВКонтакте" регионального Природнадзора.
"Медведица ориентировочно четырехлетнего возраста, весом около 200 кг находилась в запертой металлической клетке, представлявшей из себя ловушку. Внутри нее располагалась бочка с привадой (приманкой - прим. ТАСС). Медведица зашла в клетку на запах привады, после чего, вероятно, дверь клетки захлопнулась, и дикий зверь оказался в неволе", - говорится в сообщении.
По данным Природнадзора, клетка с медведицей находилась в лесу примерно в шести километрах от поселка Агириш Советского района. Чтобы выпустить животное на волю, клетку со зверем пришлось перевезти на безопасное расстояние от населенного пункта. "В 45 километрах от Агириша медведица выпущена в естественную среду обитания и спасена таким образом от рук браконьеров. Металлическая клетка изъята", - уточняется в сообщении.
Подобный способ охоты на медведей в Советском районе ХМАО зарегистрирован впервые, добавили в Природнадзоре Югре.
По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.