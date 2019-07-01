В Югре полиция ищет неизвестных, заманивших медведицу в металлическую клетку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с представителями Природнадзора Югры обнаружили в лесу Советского района Ханты-Мансийского автономного округа медведицу, запертую в металлической клетке. Ведется поиск неизвестных, поймавших животное, сообщается в понедельник в официальном аккаунте во "ВКонтакте" регионального Природнадзора.

"Медведица ориентировочно четырехлетнего возраста, весом около 200 кг находилась в запертой металлической клетке, представлявшей из себя ловушку. Внутри нее располагалась бочка с привадой (приманкой - прим. ТАСС). Медведица зашла в клетку на запах привады, после чего, вероятно, дверь клетки захлопнулась, и дикий зверь оказался в неволе", - говорится в сообщении.