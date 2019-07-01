Более 40 свердловских предприятий привезут свою продукцию на ИННОПРОМ-2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Более 40 крупных промышленных предприятий Свердловской области представят свою продукцию на X Международной выставке ИННОПРОМ-2019, сообщил в понедельник департамент информационной политики региона со ссылкой на министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

"Число свердловских промышленных компаний, которые представят свои передовые разработки, увеличилось с 36 в 2018 году до 42. Также запланированы выезды делегаций на промышленные площадки, в том числе ожидается визит гостей на НЛМК-Метиз, Екатеринбургский завод обработки цветных металлов, в технопарк "Университетский". В частности, в рамках программы технотуров будет представлено оборудование, повышающее производительность труда в десятки раз - производство автоматизированных линий по упаковке и сортировке различной продукции, печать на промышленных 3D принтерах, создание беспилотников", - приводит департамент слова министра.

В числе участников выставки также: "Корпорация "Пумори", "НПК "Уралвагонзавод", "Уралтрансмаш", "Свердловский инструментальный завод", НПО Автоматики имени академика Н. А. Семихатова, "Уральские локомотивы", "Синара-транспортные машины", "Уральское производственное предприятие "Вектор", "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", "Уральский оптико-механический завод", "Уральский завод гражданской авиации" и другие.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения". Партнером ИННОПРОМА-2019 стала Турция, организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.