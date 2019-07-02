Рейс "Уральских авиалиний" Екатеринбург - Прага задержан на четыре часа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" Екатеринбург - Прага был задержан в аэропорту Кольцово на четыре часа, следует из данных, опубликованных онлайн-табло аэропорта.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщали, что в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет "Уральских авиалиний" должен был вылететь в пункт назначения еще в 05:50 мск, однако, сейчас его вылет запланирован на 10:00 мск.

Количество пассажиров, ожидающих вылет в Прагу, на данный момент не известно. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте авиакомпании, самолет Airbus A320, который должен совершить рейс Екатеринбург - Прага, вмещает в себя в среднем 150 пассажиров.