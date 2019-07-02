В Екатеринбурге горит бывший цех "Уралмашзавода"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на бывшей территории "Уралмашзавода" в Екатеринбурге во вторник. Горит здание, в котором ранее располагался один из цехов завода, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Пожар случился на территории, где раньше располагался 52-й цех завода, сейчас там находится другое предприятие", - уточнили на "Уралмашзаводе".

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что "предварительная площадь [пожара] составляет 20 кв. метров".

Источник в экстренных службах региона уточнил, что пожар произошел в кабельном тоннеле одного из цехов на территории завода. С территории были эвакуированы 20 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы восемь единиц пожарной техники, 27 человек.