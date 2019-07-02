Австрийский ансамбль потомственных музыкантов откроет Венский фестиваль в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Австрийский ансамбль "Яношка", состоящий из потомственных музыкантов, выступит на открытии десятого Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге 3 июля. Об этом журналистам сообщила организатор фестиваля Мария Зашляпина во вторник.

"Группа "Яношка" в Екатеринбург приезжает впервые. Эта группа интересна тем, что все четыре участника этой группы являются родственниками и музыкантами в шестом поколении. Они создали свой собственный стиль игры, исполняя современные произведения на классических инструментах", - сказала Зашляпина,

По словам Зашляпиной, "Яношка" очень востребованный коллектив, который путешествует по всему миру. "Нам было крайне тяжело встроиться в их график, поэтому прямо из Екатеринбурга они улетят на гастроли в Испанию", - отметила Зашляпина.

История Венского фестиваля музыкальных фильмов началась в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Этот фестиваль стал ярким событием, которое собирает зрителей со всего мира. Венский фестиваль пришел также в Будапешт, Бухарест, Нью-Йорк, Токио и Екатеринбург. Во всем мире фестиваль ежегодно собирает более 700 тыс. зрителей.

В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит с 2010 года при поддержке почетного консульства Австрии. В этом юбилейный Венский фестиваль в Екатеринбурге продлится на неделю дольше, чем обычно и будет проходить с 3 по 27 июля.