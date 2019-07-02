Найденную в Свердловской области картину Рубенса представят публике в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Картина художника Питера Рубенса "Положение во гроб", находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств и ранее считавшаяся копией оригинала, будет представлена публике в сентябре. Об этом ТАСС сообщил директор музея Валерий Карпов во вторник.

Ранее сообщалось, что копия картины художника Рубенса "Положение во гроб", переданная из Государственного Эрмитажа в Ирбитский музей изобразительных искусств в 1976 году, принадлежит кисти самого Рубенса.

"Презентация картины состоится в сентябре. Картина будет помещена в специальную витрину из пуленепробиваемого стекла", - сказал Карпов, отметив, что в зал, где будет экспонироваться картина Рубенса, будет выставлен дополнительный пост охраны.

При этом в пресс-службе Эрмитажа сообщили, что полноценной экспертизы картины сотрудники музея не проводили и экспертного заключения об авторстве полотна дано не было.

Ранее еще одно полотно живописца Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, считавшееся копией, было признано оригиналом. В 2012 году при реставрации были обнаружены признаки, указывающие на то, что это все-таки оригинал. В настоящее время считается, что картина создана Рубенсом совместно с его учениками Антонисом Ван Дейком и Якобом Йордансом, причем фигура Магдалины написана мастером собственноручно. По словам Карпова, обе картины Рубенса, хранящиеся в Ирбитском музее, застрахованы на сотни миллионов евро.

В настоящий момент в Эрмитаже хранится порядка 40 работ Рубенса. Коллекция его работ, включающая 22 картины и 19 эскизов, охватывает все периоды творчества художника. К шедеврам собрания относятся "Персей и Андромеда", "Вакх", "Портрет камеристки инфанты Изабеллы". Среди наиболее известных полотен - "Союз Земли и Воды", "Снятие с креста", "Возчики камней".