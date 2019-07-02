Всероссийский финал мирового чемпионата по управлению бизнесом стартовал в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge стартовал в Екатеринбурге, сообщила во вторник журналистам пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В национальном финале принимает участие 116 государственных служащих, профессиональных управленцев и студентов из более чем 20 регионов России, в том числе полуфиналисты, финалисты и победители конкурса "Лидеры России" (семь команд) и участники Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" (девять команд). Оба проекта входят в платформу "Россия - страна возможностей", - уточнили в пресс-службе.

Национальный финал определит лучшую команду, которая представит Россию 4-6 июля 2019 года в мировом финале чемпионата, и будет соревноваться с командами из более чем 20 стран.

Соревнования проводятся на компьютерном бизнес-симуляторе, развивающем практические навыки ведения бизнеса и принятия решений. Каждый год тысячи молодых профессионалов и студентов из регионов России соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний. За 13 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие около 70 тыс. человек.

Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году и проводится в России с 2006 года по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. За 13 сезонов команды из РФ пять раз становились мировыми чемпионами.