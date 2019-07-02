Врио главы Челябинской области предложил создать экологический стандарт для новых заводов

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать экологический стандарт, в соответствии с которым в регионе будут принимать решения о возможности открытия новых производств. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе врио губернатора.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).

"Алексей Текслер предложил разработать для Челябинской области экологический стандарт, в соответствии с которым будут приниматься решения об открытии новых производств. Стандарт предстоит сформировать экспертам федерального и местного уровня, экоактивистам. Также планируется привлечь международных экспертов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в стандарте будут прописаны нормы, которые должен выполнить инвестор, чтобы получить одобрение местных властей на строительство того или иного предприятия на конкретной площадке. "Мнение местных жителей обязательно будет учитываться", - подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что жители Миасса Челябинской области выступили против строительства горно-обогатительного комбината. Также в регионе проходили протесты против строительства нескольких других производств.